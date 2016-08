Broodjes bakken op Leidse Hooidagen

LEIDEN - Broodjes bakken, beestjes vangen, koe knuffelen en nog meer. Bezoekers aan de Leidse Hooidagen konden afgelopen weekeinde van alles doen om de natuur aan de Vlietweg te beleven.

Door onze verslaggever - 29-8-2016, 9:27 (Update 29-8-2016, 9:27)

Trouwens, niemand in de Leidse regio hoefde zich te vervelen. Wie niet naar het strand ging, kon bijvoorbeeld naar het Wildernis Festival in polderpark Cronesteyn, het concert van Bløf in Katwijk of naar de kermis in Hazerswoude of Langeraar.