Ouderen Oegstgeest slaan handen ineen

Foto ANP Burgerinitiatief wil ouderen Oegstgeest verenigen.

OEGSTGEEST - Niet afwachten wat er tegen de tijd dat je het nodig hebt beschikbaar is aan ouderenhuisvesting en ouderenzorg. Niet stilletjes gaan zitten mokken dat je zo weinig steun krijgt van je kinderen en je buren. Maar zelf op tijd nadenken over je oude dag, meepraten over wat voor voorzieningen er nodig zijn en niet te vergeten: op tijd zorgen dat je niet gaat vereenzamen zodat er als het erop aankomt, voldoende mensen zijn waar je op terug kunt vallen.

Door Ruud Sep - 29-8-2016, 9:28 (Update 29-8-2016, 9:28)

Dat is in het kort het idee achter de burgerinitiatief ’Langer zelfstandig leven Oegstgeest’. De vereniging in oprichting wil ouderen in het dorp ondersteunen door hen samen te brengen en op te treden als hun belangenbehartiger.

Guus Bannenberg nam samen met drie plaatsgenoten het initiatief voor de vereniging. Volgens hem kan het initiatief in een grote behoefte voorzien. ,,De hulp die door professionals wordt geboden, is beperkt. Verzorgingshuizen zijn er niet meer en de thuishulp wordt steeds scherper geïndiceerd. Aan alle kanten wordt aangemoedigd om langer thuis te blijven wonen. Maar ouderen blijven ook steeds vaker alleen achter en kunnen steeds minder als vanzelfsprekend vertrouwen op mantelzorg’’, vertelt Bannenberg.

Landelijke trend

De Oegstgeestenaren hebben het allemaal niet zelf verzonnen. Ze haken aan op een landelijke trend. ,,In Nederland zijn inmiddels 130 zorgcoöperaties actief of in oprichting’’, weet Bannenberg. ,,Het werd tijd dat Oegstgeest - toch een dorp met relatief veel ouderen - er ook één kreeg.’’

De vereniging in oprichting heeft voor zaterdag 8 oktober haar eerste activiteit in de planning staan. Dan worden de plannen vanaf 13.30 uur toegelicht in het Dorpscentrum Oegstgeest. Onder die plannen bevindt zich het voornemen om onder de ouderen in Oegstgeest een enquête te houden over de wensen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met de uitkomsten van die enquête wil het bestuur vervolgens aan de slag gaan om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.

Bannenberg ziet het al helemaal voor zich. ,,We willen een vereniging opbouwen en maandelijks bijeenkomsten houden, deels informatief, deels recreatief. Het zou mooi zijn als we begin volgend jaar op zo’n honderd geïnteresseerden zouden zitten.’’