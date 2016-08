Wel schuld, geen straf voor hennepteler

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft maandag de 75-jarige Leidenaar Arie B. schuldig bevonden aan het kweken van 1446 hennepplanten in een bedrijfspand aan de Amphoraweg, maar hem geen straf opgelegd. B. heeft uitgezaaide prostaatkanker en een lange reeks andere gezondheidsklachten. Bovendien was het alweer bijna drie jaar geleden dat de politie zijn gehuurde bedrijfsruimte binnenviel nadat ze daar een sterke henneplucht hadden geroken.

Door Arjan Schuiling - 29-8-2016, 16:53 (Update 29-8-2016, 18:15)

B. vertelde de rechtbank dat hij indertijd flink in de schulden zat en toen door twee mannen werd benaderd met een voorstel voor de hennepkwekerij. De bejaarde Leidenaar zei dat er één oogst is binnengehaald en dat die zo’n 38.000 euro opleverde. ,,Maar ik heb daar nog geen kwartje aan over gehouden”, aldus B. De twee mannen, waarvan hij alleen de voornamen kende en die nooit zijn aangehouden, gebruikten het geld om te investeren in extra hennepplanten. Daarnaast had het duo hem enkele maanden huur voorgeschoten.

De rechtbank gaat er vanuit dat dat er inderdaad 38.000 euro is verdiend met de verkoop van de hennep. Maar de 75-jarige, die nog altijd diep in schulden zit, hoeft dit bedrag niet terug te betalen aan de Staat. De rechtbank vonniste overeenkomstig.