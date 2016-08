Kunst ’Vlindertje’ verdwenen uit V&D

Vijf tekeningen zijn verdwenen uit de etalage van Studio Vlindertje.

LEIDEN - De Leidse kunstenares Vlindertje Smit deed dit weekeinde een ’onaangename ontdekking’. Vijf van de kunstwerken uit haar serie The kids are fine zijn verdwenen uit de etalage in het voormalige pand van V&D.

Door Aad Rietveld - 29-8-2016, 17:46 (Update 29-8-2016, 17:46)

Smit vermoedt dat de potlood- en houtskooltekeningen zijn weggehaald door iemand die ze niet passend vond. De serie laat kinderen zien in situaties die, zoals zij het zelf omschrijft, ’balanceren tussen spel en misbruik, sadisme, mishandeling en pedofilie’. De vijf verdwenen werkjes worden volgens Smit ’beschouwd als de meest aanstootgevende’.

Als de tekeningen inderdaad zijn weggehaald door iemand die vond dat ze ongepast zijn, dan is dat volgens de Leidse kunstenares een bewijs dat ’de maatschappij steeds tuttiger en krampachtiger wordt’. Maar het is niet bekend wie de tekeningen heeft weggehaald en waarom. ,,Het is natuurlijk ook mogelijk dat iemand de kunstwerken uit de etalage graag wilde hebben’’, aldus Smit.

Het oude gebouw van de V&D is deze zomer een ’pop-up warenhuis’. De etalage van ’Studio Vlindertje’ maakt daar deel van uit.