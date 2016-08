14-jarige maakt brokken met auto van ouders in Leiden

Foto: archief

LEIDEN - Een 14-jarige jongen is maandagmiddag in Leiden aangehouden door de politie. Hij had een aanrijding veroorzaakt op de Gerrit Kasteinstraat in Leiden.

Dit gebeurde rond 15.00 uur. De jongen had zonder toestemming een rondje gereden in de auto van zijn ouders. Toen hij achteruit wilde inparkeren, raakte hij een geparkeerde auto.

De jongen werd door aangehouden voor joyriding, rijden zonder rijbewijs en het verlaten van de plaats van een ongeval. Hij zal binnenkort bij een rechter of een officier uitleg moeten geven over zijn actie.