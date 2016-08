Scooter vliegt in brand in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In de Annelien Kappeynestraat in Leiden is dinsdag een scooter in brand gevlogen. Het voertuig werd totaal verwoest.

Door Jan Balk - 30-8-2016, 10:37 (Update 30-8-2016, 10:37)

De eigenaresse van de scooter kon het brandende voertuig nog weghalen bij een woning waardoor het huis geen vlam vatte. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle.

Onduidelijk

Het is onduidelijk waarom de scooter in brand is gevlogen. Het elektronische gedeelte van het voertuig was vlak voor de brand nog nagekeken.