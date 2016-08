Omvangrijke facelift voor onooglijke garage

archieffoto Het Hoogvliet-complex op de hoek van het Levendaal.

LEIDEN - De Hoogvliet-garage aan het Leidse Levendaal wordt stevig opgeknapt. Het complex blijft bestaan uit een supermarkt op de begane grond met daarboven een parkeergarage, maar het uiterlijk verandert drastisch. Dat maakt Cor-Jan Schreuder van Hoogvliet Beheer uit Hazerswoude bekend. ,,We zijn druk plannen aan het maken.’’

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 11:19 (Update 30-8-2016, 11:19)

Er zijn twee voorname redenen waarom het gebouw, dat ligt ingeklemd tussen Levendaal, Korevaarstraat, Kaardesteeg en Sint Jorissteeg, een metamorfose ondergaat. Op de eerste plaats laat de gemeente op de Garenmarkt, recht tegenover het Hoogvliet-complex, een diepe, grote parkeergarage bouwen. Daardoor dreigt de autostalling boven de supermarkt overbodig te worden.

Op de tweede plaats is er al sinds de aanleg van het Hoogvliet-gebouw in de beginjaren negentig, kritiek geweest op het robuuste uiterlijk van de garage in een historische binnenstad. De Hoogvliet-directie is zich daar terdege van bewust. ,,Het is niet het pareltje uit onze vastgoedportefeuille’’, aldus Schreuder. ,,Het detoneert met de omgeving.’’

Om aan dat negatieve beeld een einde te maken, wordt momenteel driftig geschetst, gerekend en ontworpen, in opdracht van de supermarktketen. Dat moet leiden tot een ingrijpende facelift van het pand, zowel binnen als buiten. ,,Dat is niet eenvoudig en we stemmen het ook allemaal af met de gemeente’’, weet Schreuder.

De directeur vastgoed wil dat de verbouwing ongeveer tegelijk klaar is met de grote verdiepte parkeergarage van de gemeente, die aan de Garenmarkt wordt gebouwd. Dat zal dus in de loop van 2018 zijn. De verdiepingen bovenop de dan vernieuwde winkel houden de functie van parkeerstalling, maar dan mogelijk alleen voor klanten van Hoogvliet. ,,Dus ook de garage krijgt een facelift en wordt vriendelijker in gebruik’’, voorspelt Schreuder.

Of de ingang van de garage en het bevoorradingsmagazijn van de supermarkt beide in de smalle Kaardesteeg blijven, is nog niet bekend.