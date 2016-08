Gullit komt toch zijn boek signeren

Ruud Gullit.

LEIDEN - Ruud Gullit signeert zondagmiddag zijn boek Kijken naar Voetbal. Dat doet de voormalige sterspeler, oud-international en - trainer bij de Leidse boekhandel Kooyker aan de Breestraat, tussen 14.00 en 15.00 uur.

Door Loman Leefmans - 30-8-2016, 11:22 (Update 30-8-2016, 11:22)

De signeersessie van Gullit in Leiden was aanvankelijk afgelast vanwege de perikelen rond zijn aanstelling als assistent-coach bij het Nederlands Elftal. Nu die nieuwe functie niet doorgaat, heeft de voormalig Europees voetballer van het jaar weer alle tijd om zijn nieuwe boek te promoten.

Het boek schreef hij samen met Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf. Het staat volgens de makers vol ’analyses, observaties en anekdotes over systemen, tactiek en winnen.’

Gullit, die vaak als tv-analist optreedt, legt uit waar hij op let als hij een wedstrijd kijkt. Hij verklaart welke spelsystemen er bestaan en hoe elftallen zich op hun tegenstander voorbereiden. Daarnaast is er in het boek aandacht voor psychologie en de cultuurverschillen tussen verschillende Europese landen. Kijken naar Voetbal wordt deze maand ook in Groot-Brittannië uitgegeven.