Italiaanse herberg vindt onderdak in Leids hotel

LEIDEN - Een showroom voor Italiaanse delicatessen, om op te eten of mee naar huis te nemen. Dat is het idee achter Osteria van eigenaar Victor Russo in de Leidse Vrouwensteeg.

Door Loman Leefmans - 30-8-2016, 11:27 (Update 30-8-2016, 11:27)

En die kleine winkel is nu verplaatst naar de andere kant van de steeg, achter de Breestraat. Daar heeft Russo een grote restaurantruimte heeft gevonden, bínnen hotel Nieuw Minerva. ,,Er is meer licht en leven, en uitzicht op het water in een mooi pand met historische details’’, aldus de enthousiaste initiatiefnemer. Zijn Osteria, Italiaans voor herberg, doet ín het hotel de naam ook veel meer eer aan. Het gaat in de kookwinkel annex restaurant om olie, kazen, broden, hammen en wijnen, vaak direct van kleine Italiaanse producenten naar Leiden vervoerd. ,,Bij ons kan je het echte Italië proeven.’’

Momenteel wordt nog proefgedraaid om eventuele kinderziektes op te sporen, zaterdag 10 september gaat de nieuwe vestiging echt open.