Vijf boetes voor smerige restaurants in Leiden en omgeving

Archieffoto Leidsch Dagblad De inspecteurs bekeurden drie restaurants in Leiden, een in Alphen en een in Leimuiden.

LEIDEN - In vijf restaurants in Leiden en omgeving was de hygiëne vorig jaar zo slecht, dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) boetes oplegde. Of ze nog steeds onder verscherpt toezicht staan, is niet bekend.

Door Janneke Dijke en Annelies Karman - 30-8-2016, 15:14 (Update 30-8-2016, 16:30)

De informatie is openbaar gemaakt door RTL Nieuws, die de stukken bij de NVWA opvroeg. Het gaat om informatie tot en met november vorig jaar. De gegevens van dit jaar zijn niet openbaar gemaakt.

Snackbar Downtown aan Breestraat 3a kreeg vorig jaar augustus nog een boete. De inspectie kwam de snackbar begin dat jaar op het spoor na een melding van een klant, die ziek geworden was. In de zaak troffen inspecteurs schimmel aan in de koelkast, vet op de vloer en de planken, en shoarma die te warm bewaard werd. Het personeel had geen thermometer om de temperatuur van het vlees mee te controleren. Bij een inspectie later dat jaar bleek de temperatuur van de vleesproducten in de koeling bij de verkoopbalie nog steeds te hoog. De eigenaar erkent dat hij geruime tijd niet voldoende aandacht heeft besteed aan zijn zaak, vanwege sterfgevallen in de familie.

Ook Yuki Sushi aan Breestraat 140 stond vorig jaar onder verscherpt toezicht. Bij een bezoek begin 2015 troffen de inspecteurs ’een honderdtal’ muizenkeutels aan in de verkoopruimte en de opslag. Ook was de apparatuur vuil. Twee maanden later lagen de muizenkeutels alleen op de eerste en tweede verdieping. De ondernemer kreeg de opdracht kieren dicht te maken en goed te dweilen. Volgens de inspectierapporten ging de hygiëne stapje voor stapje vooruit. In juni constateerden ze nog slechts een ’geringe overtreding’, maar noemden ze het wel een ’rommelig bedrijf’.

Het derde Leidse bedrijf dat vorig jaar veelvuldig de inspectie over de vloer kreeg, is het Surinaams Roti Huis aan Steenstraat 25. In juli zag de inspectie in de verkoopruimte kakkerlakken lopen in verschillende groeistadia, en een dode muis in een kast. Later dat jaar merkten de inspecteurs dat er goed aan ongediertebestrijding werd gedaan, maar zagen ze nog steeds kakkerlakken.

Bij Amigo in Alphen aan den Rijn zaten vorig jaar muizen. In juli werd er op verschillende plekken in het caférestaurant bij de midgetgolfbaan aan de Burgemeester Bruins Slotsingel muizenkeutels, schimmel en vuil gevonden. De koelkast stond niet koud genoeg. Het restaurant had bij een volgende inspectie in september een groot deel van de problemen opgelost. Zo verklaarde de ongediertebestrijder dat de muizen weg waren. In oktober constateerden de inspecteurs echter dat het weer niet schoon genoeg was en dat er voedsel werd verhit, werd teruggekoeld en weer opgewarmd, zonder dat de temperatuur werd gemeten.

Eigenaar Willem Roggeveen reageert: ,, In de dertig jaar die ik hier zit, heb ik in totaal anderhalve muis gezien. Met het vervangen voor de midgetgolfbaan, kreeg ik vorig jaar van de één op de andere dag een muizenplaag. Dat was heel vervelend en ja, daar word je dan op afgerekend. Gelukkig is het snel opgelost door een ongediertebestrijder.’’

Volgens de ondernemer is alles nu weer in orde. ,,Het is allemaal verholpen. We hebben bouwkundige aanpassingen gedaan, de bezem er helemaal doorheen gehaald en kieren dicht gemaakt.’’

Tenslotte staat ook restaurant De Chinese Muur in Leimuiden op de lijst.

