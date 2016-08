Zoeken naar de ziel van 3 oktober

Uitdelen haring en wittebrood.

LEIDEN - Het project De ziel van Leiden gaat op 7 september op zoek naar de betekenis van het Leids Ontzet. Wat zegt dit volksfeest nu precies over Leiden en de Leidenaars?

Door Janneke Dijke - 30-8-2016, 15:38 (Update 30-8-2016, 15:38)

De ziel van Leiden is een zoektocht naar de identiteit van Leiden, en is een van de projecten van het Stadslab. Tijdens verschillende brainstormsessies bogen inwoners zich het afgelopen jaar onder andere over het belang van architectuur, de markt en de muziek voor de stad. Dit najaar volgen nog twee sessies: een over 3 oktober, en een over de Leidse wijken en hun bewoners. Begin volgend jaar wordt bij elk Leids huishouden een stripboek bezorgd met daarin het verhaal van journalist Joppe, die zoekt naar de ziel van Leiden.

Op 7 september kan iedereen die dat wil mee komen praten over 3 oktober. In de Pieterskerk is er vanaf 20 uur een gesprek met Michiel Zonnevylle, voorzitter van de 3 October Vereeniging, over tradities en vooruitgang. Ook is er de 3 Oktoberquiz, gemaakt door Jos van den Broek.

De bijeenkomst begint om 20 uur in de Pieterskerk, ingang Pieterskerkcafé, Kloksteeg 16.