Tweede editie Voice4Thought Festival

Foto Voice4Thought V4T 2015.

LEIDEN - ’People in Motion’ is het thema van het tweede Voice4Thought Festival, georganiseerd door het Afrika Studiecentrum. Tijdens het festival, dat van 21 tot en met 25 september wordt gehouden, komen wetenschappers, artiesten, journalisten en activisten samen.

Ze zijn allemaal in beweging; als vluchteling, migrant of reiziger. Via dans, lezingen, muziek en workshops willen ze uitleggen wat het betekent om in beweging te zijn in de huidige tijd.

De organisatoren van Voice4Thought willen migranten een stem geven en via de voorstellingen een dialoog starten. Ze willen vooral reflecteren op migratie en mobiliteit in de 21ste eeuw. De hoop is dat mensen mede dankzij het festival gaan nadenken over de problematiek rondom migratie en over de situatie waarin veel migranten en vluchtelingen zich bevinden.

Het festival vindt plaats op vier plekken in de stad: Scheltema, het Rijksmuseum van Oudheden, De Nieuwe Energie en het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Een dansvoorstelling in het RMO opent op woensdag 21 september om 15.00 uur het festival.

Voor meer informatie en het complete programma: www.voice4thought.org