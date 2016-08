Onderzoek naar angst bij ouderen: ’Angst kan je leven heel klein maken’

Foto Hielco Kuipers Philip Spinhoven: ,,Jong-volwassenen zoeken eerder hulp, bij hen heerst er minder een taboe op. Voor ouderen is de drempel naar de geestelijke gezondheidszorg nog hoog.’’

LEIDEN - Angst komt vaak voor bij ouderen. Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat maar liefst vijftig procent van de mensen in meer of mindere mate last heeft van angst.

Door Tessa de Wekker stadsredactie@leidschdagblad.nl - 30-8-2016, 16:06 (Update 30-8-2016, 16:06)

Toch is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. ,,De aandacht is de laatste jaren vooral uitgegaan naar depressie en cognitieve achteruitgang, zoals dementie’’, zegt Philip Spinhoven. Hij is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Leiden en gaat vanaf komend jaar onderzoek doen naar een nieuwe interventie om ouderen met angstklachten te helpen....