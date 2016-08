Chinese prijs voor emeritus hoogleraar Leonard Blussé

LEIDEN - Leonard Blussé, emeritus hoogleraar geschiedenis, heeft de ’Special Book Award of China’ gewonnen.

Dat is een prijs voor vertalers, schrijvers en uitgevers die bijdragen aan de bekendheid van China onder niet-Chinezen. Blussé ontdekte in de archieven van de VOC veel over de interactie tussen de Chinese samenlevingen en de buitenwereld in de 17de en 18de eeuw.