Hockeyers Voorschoten nemen Olympisch ’Rio’-waterveld in gebruik

Publiciteitsfoto Wethouder Eppe Beimers probeert het nieuwe Olympische veld van MHC Forescate uit.

VOORSCHOTEN - MHC Forescate in Voorschoten kan vragen en bezoekjes verwachten van collega-clubs uit het hele land. Als eerste van Nederland heeft de 1250 leden tellende hockeyclub een olympisch waterveld.

Door Marieta Kroft - 30-8-2016, 16:40 (Update 30-8-2016, 16:40)

Drie van de vier velden waren na dertig jaar aan een vernieuwing toe. Nadat de gemeenteraad dit voorjaar geld voor een nieuwe fundering beschikbaar stelde, was er de afgelopen maanden veel bedrijvigheid op het complex. Een paar weken later dan gepland zijn de velden weer bespeelbaar. In het weekend van 10 en...