KFC wil intrekken bij Tulip Inn

foto hielco kuipers Naast de McDrive komt waarschijnlijk een KFC Drive.

LEIDERDORP - Fastfoodrestaurant Kentucky Fried Chicken heeft een vergunning gevraagd om zich te mogen vestigen in een deel van het restaurant van Tulip Inn in Leiderdorp. Het gaat om een KFC Drive.

Door Aad Rietveld - 30-8-2016, 17:31 (Update 30-8-2016, 17:31)

Fans enthousiast over Kentucky Fried Chicken in Leiderdorp

Leidse fans van de emmers met kippenvleugeltjes maakten in januari van dit jaar een Facebookpagina met de titel ’KFC moet naar Leiden komen’. Mede naar aanleiding daarvan meldde de keten in maart, dat er in Leiden en omgeving drie KFC’s zouden komen: een restaurant in het stationsgebied en KFC Drive’s aan de A4 en de A44.

Personeel

Leiderdorp lijkt de eerste van de drie vestigingen te krijgen. Er is vergunning gevraagd voor de verbouwing van een deel van het restaurant aan de Persant Snoepweg en de werving van personeel is al volle gang. De gemeente moet uiterlijk 20 september een besluit nemen over de vergunningaanvraag.

’Eindelijk’ is het meest gebruikte woord in de vele tientallen reacties van KFC-liefhebbers op Facebook, op het nieuws dat hun favoriete restaurant naar Leiderdorp komt. ,,We hoeven niet meer ver te rijden.’’ Zelf schrijft de keten: „We laten Leiderdorp, Leiden en omgeving zien dat het de moeite waard is geweest om te wachten op een eigen KFC’.

Tweede

De KFC wordt, als de vergunning wordt verleend, het tweede ’drive-thru-restaurant’ aan de Persant Snoepweg, waar ook al een McDrive is gevestigd.

De fastfoodketen wil ook een filiaal openen in de Leidse binnenstad, liefst bij het station. Dat past in de landelijke groeistrategie van het bedrijf, zei woordvoerder Sjouke van Houten eerder. ,,De studentenstad ligt in een van de dichtstbevolkte gebieden van het land en langs drukke snelwegen. Dat maakt Leiden een erg interessante stad.’’

Uniek

Dat er in het stationsgebied al andere fastfoodketens zijn gevestigd, ziet Van Houten niet als een probleem. ,,KFC heeft een uniek aanbod. Wij bieden namelijk kipspecialiteiten die zeer geschikt zijn om thuis te nuttigen. Je zal niet zo snel een klant bij de ’drive-thru’ een burger in zijn auto zien opeten.’’

Hoeveel KFC’s er uiteindelijk in en om Leiden komen, moet nog blijken. De keten wil in ieder geval zo snel mogelijk een restaurant in het centrum openen en is in gesprek met een aantal ontwikkelaars. Maar het ziet er naar uit dat Leiderdorp de primeur krijgt in de Leidse regio.