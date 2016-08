Burgemeester Staatsen: ’Voorschoten ligt er redelijk aangeharkt bij’

Foto Hielco Kuipers Vertrekkend burgemeester Jeroen Staatsen: ,,Een vorm van intensievere samenwerking in de Leidse regio is echt nodig.’’

VOORSCHOTEN - Het is rennen en vliegen voor Jeroen Staatsen (68) in de laatste dagen dat hij nog burgemeester is van Voorschoten. Vlak voor zijn beëdiging door de commissaris van de koning van Gelderland tot waarnemer in de gemeente Zevenaar, had hij maandagmiddag nog een klein gaatje in zijn agenda voor een afscheidsinterview. Na tien jaar burgemeester te zijn geweest van Voorschoten, breekt hier woensdag zijn laatste dag aan.

Door Marieta Kroft - 30-8-2016, 17:47 (Update 30-8-2016, 17:48)

U vertrekt stilletjes?

,,Een receptie is niet mijn stijl. Tijdens de Paardenmarkt op 28...