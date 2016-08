Leiden ziet het licht, maar pas jaar later

LEIDEN - In Leiden gaat ’s ochtends de straatverlichting te vroeg uit, in de donkere wintertijd. En in de zomer floepen de straatlantaarns ’s avonds te vroeg aan. Dat is Leidenaar H.J. van den Doel opgevallen. Hij heeft er vorig jaar een studietje van gemaakt en de gemeente getipt, maar pas nu vindt hij gehoor.

Door Loman Leefmans - 31-8-2016, 1:26 (Update 31-8-2016, 1:26)

Aanvankelijk ging het om een schriftelijke tip. Maar in plaats van een gemeentelijke pluim voor Van den Doel, kreeg hij te horen dat zijn brief ter kennisgeving was aangenomen. ,,Niet erg hoffelijk’’, vindt hij.

Daarom heeft hij nu, voor de tweede keer, een raadscommissievergadering op het stadhuis bezocht om zijn bevindingen en advies nóg maar eens kenbaar te maken. ,,Iedereen heeft er vooral in de binnenstad mee te maken, zo tussen half negen en negen uur’’, meldt hij. ,,In de winter, als het buiten nog aardedonker is of er een donker wolkendek overtrekt, gaat de straatverlichting toch uit. Dat kan met de huidige techniek beter worden geregeld. Ik wil geen fietser op mijn motorkap.’’

Het omgekeerde heeft Van den Doel ook meegemaakt. Hij stond laatst op een avond in de stralende zon een sigaretje te roken voor zijn huis, toen de straatverlichting alweer aanschoot. ,,Dat had wel een kwartiertje later gekund’’, vindt hij, en dat kan voor de gemeente een bezuiniging op de energiekosten opleveren.

Inmiddels heeft Van den Doel dan toch zijn doel bereikt. De CDA-fractie heeft het onderwerp opgepikt. Aan het stadsbestuur wordt gevraagd hoe de aan-uit-regeling van de openbare verlichting in Leiden is afgesteld en of dat niet wat efficiënter kan. De antwoorden worden nog voor de winter verwacht.