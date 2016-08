Kringloop Het Warenhuis breekt records

LEIDEN - Kringloopwinkel Het Warenhuis heeft in 2015 alle records gebroken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf dat is gevestigd op het Leidse bedrijventerrein De Waard. Zo steeg de omzet tot boven de anderhalf miljoen euro en werd de magische grens van 100.000 betalende bezoekers bereikt.

Door Loman Leefmans - 31-8-2016, 4:28 (Update 31-8-2016, 4:28)

Het Warenhuis, opgezet in 1998, maakte het meest succesvolle seizoen uit het bestaan door. Behalve de financiële pieken, werkten nog nooit zoveel mensen bij de kringloopcomplex, het gevolg van allerlei werkbegeleidingstrajecten. Verder ging veel tijd op aan de naderende verzelfstandiging, die op 1 januari inging.

Inmiddels crossen vier vrachtwagens door de regio om gebruikte goederen op te halen. Samen met de spullen die bij het gebouw aan de J.C. de Rijpstraat door individuele Leidenaars en regiogenoten werden ingeleverd, kwam het totaal op 2,3 miljoen kilo aan goederen uit. Die werden, soms na reparatie, in de winkel gerubriceerd, aangeprezen en verkocht. Het leidde tot een toename van het personeelsbestand, met een top van 122.

Ook het aantal samenwerkingsverbanden nam toe tot een lange lijst. Van Gemiva tot De Zijl Bedrijven en van het UWV tot Rivierduinen en de Reclassering. En regiogenoten zonder job die een baantje bij Het Warenhuis accepteerden, maakten een betere kans op regulier werk elders.

Een totaal van 1,2 ton aan huisraad en meubilair over de twaalf maanden van 2015 werd overtroffen door een iets groter gewicht aan wit- en bruingoed. De totale kosten voor onder meer personeel en huisvesting bleef met 1,4 miljoen euro ongeveer gelijk met de voorgaande twee jaren. De grote winst zat hem in een overschot van 227.000 euro over 2015. Dat was in 2013 nog maar 35.000 euro.

In het slotwoord merkt de directie op: ’Het besef groeit dat wij meer zijn dan een winkel waar gebruikte goederen worden verkocht’.