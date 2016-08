Museum Voorlinden is er klaar voor

Foto Pietro Savorelli De imposante bibliotheek in Voorlinden, ontworpen door Andrea Milani. Bekijk Fotoserie

WASSENAAR - Ping, zegt het kleine ingebouwde liftje. De deurtjes gaan open en weer dicht. Het liftje stijgt naar onbekende bestemming in Museum Voorlinden, dat alleen maar een begane grond heeft. Het kunstwerk van Maurizio Cattelan is een van de leukste verrassingen in het nieuwe museum voor moderne kunst in Wassenaar.

Door Laura Heerlien - 30-8-2016, 20:13 (Update 30-8-2016, 20:13)

Voorlinden wordt 11 september officieel door koning Willem- Alexander geopend, de pers kreeg dinsdag alvast een rondleiding langs de vaste werken, tijdelijke collecties en door de imposante bibliotheek.

Het miniliftje in de muur, een schaalmodel maar verder identiek aan een ’volwassen exemplaar’, spreekt tot de verbeelding. Waar gaat het heen? Hetzelfde gevoel geeft Open Ended van Richard Serra (1938). Komt degene die zijn enorme doolhof-sculptuur betreedt, ook weer naar buiten? Open Ended, gevormd door zes gewelfde cortenstalen platen, is het zwaarste kunstwerk in een Nederlands museum. In Voorlinden heeft het zijn eigen zaal gekregen.

Open Ended is indrukwekkend, groot en overheersend. Skyspace van James Turrell, een ander permanent werk in Voorlinden, is een avontuur dat wel een uur kan duren. De Amerikaan Turrell ontwierp Skyspace speciaal voor het museum. In eerste instantie lijkt het op gewoon een ruimte met een gat in het dak, maar Skyspace is meer. Turrell houdt in zijn werk rekening met de schemering op de specifieke geografische breedtegraad van Voorlinden. Bij zonsopkomst en zonsondergang kan de bezoeker zien hoe de kleuren van de schemering langzaam vervagen. De kunstenaar heeft in de binnenruimte, in harmonie met het verloop van de schemering, een lichtprogramma gecomponeerd. Helaas vallen de spectaculaire momenten buiten de openingsuren van het museum. Maar, zo wordt beloofd, er zullen met regelmaat speciale Skyspace-openingen komen.

Ook speciaal voor het museum ontworpen is Swimming Pool, van Leandro Erlich. Je kijkt, je kijkt nog eens goed. En voor je het weet ben je zelf onderdeel van het kunstwerk. Uitleggen zou flauw zijn. Net als veel van de werken in Voorlinden is Swimming Pool iets dat je moet beleven.

Het museum biedt naast de permanente werken ruimte aan gasttentoonstellingen en de collectie van museumoprichter Joop van Caldenborgh. De eerste presentatie van diens collectie is te zien onder de naam Full Moon, vernoemd naar het schilderij Maannacht van Jan Sluijters (1881-1957). Artistiek directeur Suzanne Swarts heeft ruim veertig kunstwerken uit verschillende periodes, technieken en materialen bijeengebracht. Full Moon biedt een dwarsdoorsnede en eerste kennismaking met de rijkdom van de collectie. Onder andere werk van Ai Weiwei, Rineke Dijkstra, Damien Hirst, Mark Manders en Pyke Koch is te zien.

Gastconservator Rudi Fuchs stelde een tijdelijke tentoonstelling samen van werk van Ellsworth Kelly. Deze abstracte schilder is een van de eerste verzamelliefdes van Joop van Caldenborgh. De voorbereidingen voor de tentoonstelling waren in volle gang toen de kunstenaar in december overleed. Het overzicht is daarom meer dan ooit bedoeld als hommage aan Kelly en zijn oeuvre. De visuele beleving staat centraal. Ellsworth Kelly knalt tot 8 januari van de muren in Voorlinden.