Schuttersveld in Leiden afgesloten vanwege verdacht pakketje

LEIDEN - Het Schuttersveld in Leiden was woensdagochtend enige tijd afgesloten. Dit had te maken met een verdachte situatie.

Door Jan Balk - 31-8-2016, 8:34 (Update 31-8-2016, 9:31)

Op een parkeerplaats bij het Schuttersveld in Leiden was bij een auto iets aangetroffen waardoor de politie de boel had afgezet. Toen de eigenaar van de auto ter plaatse kwam, had hij een goede verklaring voor het pakketje en bleek er sprake te zijn van loos alarm.

Vrijgegeven

Daarop werd het Schuttersveld weer vrijgegeven. Politie Leiden e.o. meldt op Twitter dat het Schuttersveld weer open is voor alle verkeer.