D-day Hofwijck helemaal zen

Foto Hielco Kuipers Verhuizers leveren alle persoonlijke spullen van de bewoners af bij het vernieuwde Hofwijck.

OEGSTGEEST - Mevrouw Van Gijsel zit aan tafel bij het raam in de woonkamer. ,,Hoe vindt u het hier’’, wil Kees Korsman, haar vrijwillige mentor weten. ,,Fijn’’, antwoordt de 94-jarige. ,,Het kan niet beter.’’ Bewoners en familieleden zitten aan tafeltjes, kijken rond in de keuken. Mevrouw Van Gijsel is blij met haar plekje aan het raam. ,,Het balkon is ook mooi. We hadden op school ook een balkon.’’

Door Ruud Sep - 31-8-2016, 8:48 (Update 31-8-2016, 8:48)

Vandaag is de grote dag waar de medewerkers van het Oegstgeester verpleeghuis Hofwijck lang...