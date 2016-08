Gevolgen bouwfout nieuwe Bètacampus ’gigantisch’ [video]

LEIDEN - De Universiteit Leiden stelt installatiebedrijf Engie aansprakelijk voor tekortkomingen bij de aanleg van een sprinklerinstallatie van de nieuwe Bètacampus op het Leidse Bio Science Park. Mogelijk zijn alle 75.000 perskoppelingen in de installatie ondeugdelijk. Op 24 mei knapten twee koppelingen, waardoor de complete G-vleugel van het gebouw onder water kwamen te staan.

Door Wilfred Simons - 31-8-2016, 9:26 (Update 31-8-2016, 10:39)

Sprinklerinstallatie onbetrouwbaar

De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen neemt het eerste deel van de Bètacampus komende maandag officieel in gebruik. Volgens directeur Vastgoed Michel Leenders van de universiteit is het gebouw wel brandveilig. ,,De brandmeldinstallatie werkt wel en een team van brandwachten bewaakt het gebouw 24 uur per dag’’, zegt hij. ,,Voor nu werkt dat goed, maar een permanente oplossing is dat natuurlijk niet.’’

Eiken vloer

Door snel waterzuigers in te zetten, kon de universiteit voorkomen dat de pas gelegde, kostbare eiken vloer op de begane grond schade opliep, maar de schade was niettemin groot. Zo moest onder meer een groot deel van de tl-armaturen worden vervangen en ook kostbare instrumenten waarmee natuurkundigen onderzoek doen, werkten niet meer door waterschade. Nog niet alle schade is hersteld, omdat sommige muren nog altijd nat zijn.

Het probleem zit in de perskoppelingen van de sprinklerinstallatie, zegt directeur Vastgoed Michel Leenders. ,,Dat zijn, eenvoudig gezegd, kleine buizen die in grotere worden gekneld. Het lijkt erop dat ze niet overal klemvast zitten. Daardoor is de installatie onbetrouwbaar.’’ Na de wateroverlast in mei is de sprinklerinstallatie uitgezet.

Tot extra kosten leidt de waterschade voor de universiteit tot nu toe niet. Zowel de universiteit als de aannemer zijn voor de schade en de kosten van de brandwachten verzekerd

Oplossing

De universiteit overlegt met Engie over een oplossing. Volgende week gaat de aannemer met röntgenapparatuur in de parkeerkelder van het gebouw de daar aanwezige koppelingen controleren, om zich een beeld te vormen van de situatie. Hieruit moet blijken of álle koppelingen vervangen moeten worden. Zo ja, dan is dat volgens betrokkenen een ’gigantische klus’. Ondanks alle tegenslag, zegt Leenders, is de relatie met de bouwers nog goed.

Projectdirecteur Jan Groeneveld van hoofdaannemer Heijmans zegt dat ’wij nog geen claim van de Universiteit Leiden hebben gehad’. ,,Daar wilde ik het maar bij laten.’’