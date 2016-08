’T. rex Trix trapt twee auto’s plat voor Leiden Centraal’ [video]

LEIDEN - Reizigers keken dinsdagochtend vreemd op toen zij bij Leiden Centraal aankwamen. Voor de ingang stonden twee kapot gestampte auto's. Ook was er een gigantische pootafdruk te zien. Het antwoord op de vraag hoe dit gekomen is, ligt voor de hand: een T. rex. Maar gelukkig is dat niet helemaal het geval. Naturalis wil op deze manier laten zien dat 'Trix' te bewonderen is in Leiden.

Een man, van middelbare leeftijd en Marokkaanse afkomst, die geparkeerde fietsen controleert op verkeershinder spreekt een jong, Marokkaans stel aan. „Kijk, dit doen Marokkanen nu 's avonds", zegt hij lachend tegen het koppel en wijst naar de vernielde auto's. „Holland is echt gek geworden", mompelt hij er zachtjes achteraan.













































De pas van voorbijgangers die gehaast richting het treinstation lopen, neemt iets af zodra deze de ’plaats van delict’ in hun vizier krijgen. Sommigen draaien alleen hun hoofd om, anderen maken enthousiast foto’s of selfies.

Het is een actie van natuurhistorisch museum Naturalis Biodiversity Center om de komst van T. rex Trix te promoten, het skelet van een in de Amerikaanse staat Montana opgegraven tyrannosaurus rex. Medewerker Susanne van Straaten: „Trix heeft haar twaalf meter lengte en vijfduizend kilo gewicht even laten gelden.”

Guerillamarketing

Ze lacht. „Het is typisch guerillamarketing wat we hier doen, zoals dat heet. We proberen mensen zo massaal en snel mogelijk kennis te laten maken met Trix. We hebben dit uitgedacht en georganiseerd met het Amsterdamse marketingbureau Xsage.” Het is de eerste marketingstunt, maar waarschijnlijk niet de laatste. „Trix is een nieuwsgierige T. rex, dus zal misschien nog wel eens meer opduiken, op verschillende plekken.”

Volgende week zaterdag, 10 september, is de eerste dag waarop Trix te bezichtigen is in het museum. Van Straaten hoopt dat mensen, mede door deze actie, nu al online kaartjes gaan kopen. „Hoe meer mensen snel kennis maken met Trix en al een kaartje kopen, hoe beter de doorstroming en hoe minder wachtrijen straks.”

Vorige week woensdag, 24 augustus, arriveerde het skelet in pakken en kisten op Schiphol. Twee dagen later gingen die, onder begeleiding van Freek Vonk en paleontoloog Anne Schulp, in een vrachtwagen naar de Beestenmarkt in Leiden waar Leidse schoolkinderen het skelet verwelkomden.