Leidse rechter krijgt koninklijke onderscheiding

LEIDEN - Leidenaar René Elkerbout heeft woensdagmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. De rechter werd tijdens zijn vertrek bij de Haagse rechtbank benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

Door Liza Janson - 31-8-2016, 17:45 (Update 31-8-2016, 18:37)

Elkerbout speelde een belangrijke rol in de processen over de genocide in Rwanda in de jaren negentig.

Ook behandelde hij de zaak van de Hofstadgroep, de zaak over de zwaar verwaarloosde Savannah en onlangs het proces rond de Jihadstrijders. In 2009 werd hij benoemd tot ‘Senior Rechter A’, een rechter die uitspraken doet in uitzonderlijke zaken.

Zijn uitspraken worden op cursussen voor jonge rechters vaak gebruikt als modelvonnissen.