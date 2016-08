Rechter oordeelt: Deja Vu Lounge in Leiden vervroegd dicht

AFP

LEIDEN - Het Leidse café Deja Vu Lounge moet de komende drie weken om middernacht de deuren sluiten. Die definitieve uitspraak heeft de bestuursrechter woensdag gedaan.

Door Jan van Ommen - 31-8-2016, 14:10 (Update 31-8-2016, 14:10)

De Raad van State wijst alle bezwaren van de café-uitbater tegen de strafsluiting van de hand. Eerder legde de burgemeester het waterpijpcafé aan de Vrouwenkerkkoorstraat een sanctie op omdat de horecagelegenheid twee keer binnen een half jaar in overtreding was. April vorig jaar kreeg Deja Vu Lounge een waarschuwing vanwege een overtreding van de sluitingstijden. Een paar maanden later stond de muziek te hard. Na die tweede overtreding legde de burgemeester de eerdere sluiting op.

Herrie

De Raad is het niet eens met de kritiek van de café-uitbater op de politieagente, die de tweede overtreding vaststelde. Zij stelde drie maanden na het incident een aanvullend proces-verbaal op waaruit bleek dat de herrie nog te horen was op de Lange Mare, 34 meter van het café. Volgens de uitbater van Deja Vu Lounge had de agente met een ,,opgeleukd’’ tweede proces-verbaal haar eigen straatje schoongeveegd. Ook had ze volgens hem te dicht (20 meter) bij de cafédeur gestaan toen ze de overtreding vaststelde. Dat zou immers uit het nogal vage eerste proces-verbaal blijken.

De Raad van State oordeelt ook in hoger beroep dat ook het tweede proces-verbaal onder ambtseed is opgemaakt en dat nergens uit blijkt dat de agente een fout heeft gemaakt. Kortom, het café, dat meestal 2 a 3 uur ’s nachts sluit, moet deze maand vroeger dicht.