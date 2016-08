Boekje biedt handvat om over ouderdom te praten

foto Leidsch Dagblad Klanten van de Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid droegen bij aan de praatpaal (een boekje) ’Wat wil ik wanneer ik ouder word?’ Het resultaat kregen ze woensdag uitgereikt door bestuurder Hennie Limberger.

LEIDEN - Praten over ouderdom en zelfs doodgaan? „Niemand wil daarover praten”, merkt José van Emmerik uit Wassenaar op. „Zo’n praatplaat zet je er wel toe aan.”

Door Marieta Kroft - 31-8-2016, 16:37 (Update 31-8-2016, 16:37)

Ze is één van de circa twintig klanten van de in Leiden gevestigde verzekeraar Zorg en Zekerheid die deze woensdag naar het kantoor is gekomen voor de presentatie van de ’praatplaat’: ’Wat wil ik wanneer ik ouder word?’ Het is een vijftien pagina’s tellend boekje vol vragen over wonen, welzijn en zorg.

’Naar welk verpleeghuis zou...