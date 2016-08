'Leiderdorpers met uitkering onkruid laten bestrijden'

archieffoto hielco kuipers Een overwoekerde bank in de Houtkamp.

LEIDERDORP - Het CDA Leiderdorp wil mensen met een bijstandsuitkering inzetten in het groenonderhoud. Het is een van de mogelijkheden die de partij ziet om de strijd tegen onkruid in het dorp op te voeren.

Door Aad Rietveld - 31-8-2016, 17:21 (Update 31-8-2016, 18:41)

CDA Leiderdorp: 'Groenonderhoud steeds weer hoog op de lijst'

Onkruid op straten en trottoirs is al jaren een bron van ergernis in Leiderdorp. ,,Als wij de straat op gaan om te horen wat mensen op het hart hebben, staat het groenonderhoud steeds weer hoog op de lijst’’, zegt CDA-raadslid Geert Schipaanboord.

Volgens de christen-democraten worden er te weinig mensen ingezet bij de bestrijding van onkruid en voldoen de alternatieven voor het inmiddels verboden bestrijdingsmiddel RoundUp niet.

,,Het wegbranden van onkruid en het bestrijden met warm water levert weinig op’’, aldus Schipaanboord en zijn partijgenoot Joop Huut in een plan dat zij hebben ingediend bij de gemeenteraad. Er moeten vaker veegmachines de straat op, vinden zij, en er moeten meer mesen worden ingezet bij de bestrijding van onkruid. Dat zouden voor een deel mensen in de bijstand kunnen zijn, die zo voor hun uitkering een tegenprestatie leveren, denken de CDA’ers.

Het is de twee opgevallen dat gemeenten als Zoeterwoude en Kaag en Braassem, waar ook geen RoundUp meer wordt gebruikt, het onkruid beter in bedwang hebben. De CDA’ers willen dat de gemeente onderzoekt hoe dat komt.

Suggesties

Schipaanboord en Huut doen in hun ’Plan verbetering groenonderhoud Leiderdorp’ nog meer suggesties. Zo willen zij dat wethouders en ambtenaren maandelijks met burgers op pad gaan om te kijken hoe het openbaar groen erbij staat.

Ook willen zij dat de gemeente jaarlijks een dag organiseert waarop Leiderdorpers samen het onderhoud van hun buurt aanpakken. En als de gemeente vantevoren bekendmaakt waar en wanneer veegmachines worden ingezet, kunnen mensen daar rekening mee houden en hun auto ergens anders parkeren.

Schipaanboord hoopt dat het plan snel wordt besproken in de gemeenteraad. ,,In ieder geval voor het volgende groeiseizoen.’’