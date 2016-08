Joffers klaar voor vragen en verhalen

LEIDEN - Achter drumband Amigo trekken de ’joffers’ van de 3 October Vereeniging zaterdag dwars over de Leidse markt van de Nieuwstraat naar de Breestraat. Daar, in de Stadsgehoorzaal, zit dit jaar het Servicepunt van de Vereeniging. En als het aan de commissarissen Moniek van Sandick en Ellen Simons, blijft het daar ook de komende jaren.

Door Aad Rietveld - 31-8-2016, 17:23 (Update 31-8-2016, 18:38)

De 3 October Vereeniging werd op 12 mei 1886 opgericht in de statige Breezaal in de Stadsgehoorzaal. Alleen al daarom vinden Van Sandick en Simons het prachtig dat het ’winkeltje’ van de Vereeniging in het 26ste lustrumjaar daar ook naartoe verhuist.

Simons, die bij de Stadsgehoorzaal werkt, verheugt zich al op de inschrijving voor de jaarlijkse seniorenvoorstelling, die dit jaar ook in de concertzaal aan de Breestraat plaatsvindt. ,,Dat wordt echt ontzettend druk. We hebben achthonderd plaatsen, maar er zijn altijd meer mensen die zich willen inschrijven.’’

Spaak

De Vereeniging begon zeven jaar geleden met het Servicepunt. ,,Er was onvrede onder de leden, dat wij alleen telefonisch en via de mail bereikbaar waren’’, vertelt Van Sandick. ,,Ze wilden een plek waar ze vragen konden stellen of hun verhaal kwijt konden, waar je je lidmaatschap kon aanvragen of wijzigen. Op dat gebied liepen dingen spaak. Het Servicepunt was de oplossing.’’

Het eerste jaar zat ’het punt’ op Breestraat 117, daarna verhuisde het naar de Koornbrugsteeg en de Nieuwstraat. En daarvandaan gaat het nu dus weer terug naar de Breestraat, naar nummer 60.

,,Het eerste jaar draaiden bestuursleden heel veel mee in de winkel, om te kijken hoe het ging’’, herinner Van Sandick zich. Zeven jaar later is er een vaste ploeg van zestien vrouwelijke commissarissen van de Vereeniging die het werk in het Servicepunt op zich nemen. ,,Met Erick van Zuylen als beschermheer’’, lacht Simons.

Van Sandick en Simons vinden het prachtig om in het Servicepunt te staan.

,,Er zijn mensen die ieder jaar komen, vaak om verhalen over het feest te vertellen, over zichzelf en hun kinderen en kleinkinderen. Ze komen zich aanmelden als deelnemer van de Optocht of vragen of ze commissaris of lid van het Gilde kunnen worden. Doordat ze bij ons terecht kunnen, voelen ze zich opeens lid van een vereniging, in plaats van een postadres. Het bevordert het gevoel van saamhorigheid.’’

Over gebrek aan belangstelling heeft het Servicepunt doorgaans niet te klagen. Van Sandick: ,,We zijn twaalf dagen open en trekken toch wel een stuk of tweeduizend bezoekers.’’

Ingeklapt

Voor het Servicepunt in de Stadsgehoorzaal heeft architect Diederik de Jonge speciale kasten ontworpen. ,,Want we zitten hier in de lobby en soms moeten de spullen uit de weg’’, legt Van Sandick uit. ,,Die kasten kunnen gemakkelijk ingeklapt en weggereden worden. Ze zijn echt prachtig.’’ Robert van Nieuwkoop bouwde de kasten.

Het Servicepunt wordt komende zaterdag om half twaalf officieel geopend. Een uur eerder vertrekken de joffers vanaf het plein voor Koetshuis De Burcht en gaat het achter de muzikanten van Amigo, dwars over de zaterdagmarkt, in optocht naar de Stadsgehoorzaal.

,,Vallen we in ieder geval goed op’’, lacht Simons. Vanaf volgende week is het Servicepunt van de 3 October Vereeniging elke woensdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Van Sandick: ,,Behalve op 1 oktober, dan hebben de commissarissen het te druk met andere dingen.’’