De Sleutels wacht met sloop van hart van de Kooi

LEIDEN - Woningcorporatie De Sleutels zet voorlopig het plan in de wacht om het hart van de oer-Leidse wijk De Kooi te slopen en er nieuw te bouwen. Eerst moet de gemeente een uitspraak doen over de aanvraag voor een monumentenstatus voor deze wijk, die door een paar belangenorganisaties is ingediend.

Voor de bewoners betekent deze stap langer onzekerheid , zegt De Sleutels. ,,We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die niet langer willen wachten en wensen te verhuizen.’’ Zij krijgen vanaf 1 november een tegemoetkoming in verhuiskosten.

Bewoners en corporatie spraken in 2009 af dat de huizen gerenoveerd zouden worden, maar daar kwam De Sleutels op terug.