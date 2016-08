In ouderlijk huis verstopte Leidenaar moet 487 dagen brommen

Foto: ANP

LEIDEN - Een speciaal team van de politie heeft donderdagochtend in Leiden een 24-jarige man aangehouden. De verdachte had nog 487 dagen celstraf open staan.

Door Jan Balk - 1-9-2016, 13:21 (Update 1-9-2016, 13:21)

De veroordeelde man uit Leiden werd ronds 07.45 uur aangehouden in de woning bij zijn ouders. Hij is eerder door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor diefstal en werd tevens gezocht als verdachte in verband met een woninginbraak.