’De universiteit is niet ván Leiden’

LEIDEN - Als de Leidse universiteit geen nevenvestiging in Den Haag had geopend, dan had de Utrechtse universiteit of die uit Rotterdam dat gedaan. Of misschien wel een grote universiteit uit het buitenland.

Door Loman Leefmans - 1-9-2016, 15:04 (Update 1-9-2016, 15:53)

Het is één van de argumenten die Rector Magnificus Carel Stolker aanvoert als hij binnenkort spreekt met Leidse gemeenteraadsleden. ,,En dat strategische argument is zeker niet het belangrijkste’’, voegt hij daaraan toe.

Stolker heeft de raad uitgenodigd om de toename van universitaire activiteiten op Haags grondgebied toe te lichten. Een ontwikkeling die de lokale Leidse politiek met groeiende ergernis volgt. Stolker neemt de handschoen op. ,,Ik heb het eerder als Calimero-gedoe afgedaan en ik dacht dat het langzamerhand ook voorbij was. Maar één raadslid heeft blijkbaar een open zenuw geraakt.’’

Dat ene raadslid was Juliette Gillisen van de VVD. Zij las eerder dit jaar dat de universiteit omvangrijke plannen heeft, in Den Haag. Het aantal studenten moet er groeien van 3000 naar 4500 en over vier jaar moet het aantal opleidingen er zijn gestegen naar vijftien. Het gaat dan vooral om vakken en onderzoek dat raakvlakken heeft met vrede, politiek, (internationaal) recht, bestuur en politiek. ,,Wat doet het stadsbestuur eraan om de universiteit voor Leiden te behouden?’’, vroeg Gillisen hardop, tijdens een raadsvergadering voor de zomer, met een bewuste overdrijving.

Overstap

Het onderwerp zorgde direct en ook buiten de VVD voor politieke beroering. Dat werd nog verder gevoed door een interview in universiteitsblad Mare. In het bewuste vraaggesprek met Jozias van Aartsen, permitteerde de Haagse burgemeester zich enkele pesterijtjes. Op de eerste plaats sloot hij niet uit dat politicologie eveneens de overstap van Leiden naar Den Haag ging maken. Bovendien stelde hij dat de Leidse universiteit wel onderdelen naar Den Haag móést verhuizen, omdat Leiden de onderwijsinstelling onvoldoende kon accommoderen. ,,Ja, u en ik weten dat het plagerijtjes waren’’, zegt Stolker. ,,Maar blijkbaar had niet iedereen dat door.’’

Investeren

En dus mag Stolker de licht verhitte stemming onder Leidse volksvertegenwoordigers zien te bekoelen tijdens een bijzondere bijeenkomst. Hij geeft alvast een voorzetje. ,,Ik begrijp de emotie, een beetje, maar dacht je nu werkelijk dat wij 440 miljoen euro in Leidse gebouwen investeren als we van plan waren naar Den Haag te verhuizen?’’ De Rector Magnificus heeft al een paar oneliners klaar. ’Leiden kan niet zonder de universiteit en de universiteit kan niet zonder Leiden’, is er daar een van. ’Het is voor bepaalde zaken nu eenmaal relevanter om in Den Haag te zitten’ en ’Den Haag koesterde als regeringsstad lang de wens voor een academische opleiding. Als ze een eigen universiteit waren begonnen; dáár zou ik pas bang van zijn geworden.’

Of hij er de Leidse politiek mee overtuigt, wordt later dit najaar op de nog niet geagendeerde ontmoeting duidelijk. Stolkers optreden wordt er in ieder geval een zonder stroop of meel. ,,De universiteit is in 1574 door Willem van Oranje aan Leiden gegeven, maar de universiteit is niet ván Leiden. Heel Nederland draagt eraan bij, het is geen gemeentelijke universiteit.’’

Voordelen

Het zijn opmerkingen waarmee Stolker wil aangeven dat er niets mis aan is aan het feit dat de Leidse universiteit ook in Den Haag actief is. Het hoofdbestanddeel bevindt zich bínnen Leiden en een bescheiden stuk is sinds 1998 om zeer praktische redenen in Den Haag gevestigd. Dat heeft voordelen voor beide steden. ,,Al is het maar vijftien kilometer verderop; ik weet dat Den Haag studenten trekt die anders niet naar Leiden waren gekomen. Maar het blijft de bedoeling dat we er één universitaire gemeenschap van maken. Als raadsleden van beide steden daar goede ideeën over hebben, hoor ik dat graag.’’

Leiden is en blijft de troon. Met een knipoog zegt hij: ,,Het mag in ieder geval nooit zo zijn dat ik iemand voor informeel overleg vraag om een biertje in Barrera te komen drinken, en dat die persoon dan zegt: Barrera? Wat is dat?’’