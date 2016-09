Voor einde jaar duidelijkheid over Rembrandt Experience in Leiden

Foto: Rijksmuseum Zelfportret Rembrandt van Rijn

LEIDEN - Voor het eind van het jaar moet meer duidelijk zijn over de ’Rembrandt Experience’ in Leiden.

Door Liza Janson - 1-9-2016, 20:00 (Update 1-9-2016, 20:00)

Vijf Leidenaars sloegen een paar jaar geleden de handen ineen om een Rembrandt-bezoekerscentrum in de stad te vestigen, om de schilder zo voor eens en altijd naar Leiden te halen. „Eind van het jaar hebben we een beeld of er een reële haalbaarheidskans is”, zegt Tjeerd Scheffer, één van de initiatiefnemers.

Er is 2,5 miljoen nodig voor het centrum. Om de financiering rond te krijgen zijn de initiatiefnemers op de achtergrond druk bezig met fondsenwerving en bedrijven. „Dat kost tijd.” Het is nog altijd de bedoeling om de Rembrandt Experience in 2018 te openen, vlak voor het Rembrandtjaar in 2019. „We gaan ervan uit dat dat lukt”, zegt Scheffer. Waar het centrum moet komen, is voorlopig niet bekend.