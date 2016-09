Nieuwbouw Leidse instrumentmakers School: technisch walhalla voor mbo-student

Foto’s Hielco Kuipers De grote werkplaats van de Leidse instrumentmakers School. Hier maken studenten geavanceerde hulpmiddelen, ofwel ’instrumenten’. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Jarenlang zat de Leidse instrumentmakers School (LiS) aan z’n taks. Met meer studenten die het vak wilden leren dan er in de mbo-school pasten, moesten er maatregelen genomen worden: een inschrijfstop instellen en extra ruimte huren. Maar die tijd is voorbij. Maandag gaat de nieuwbouw aan de Einsteinweg open. ,,Dit is een drastische verandering. Van een school in een knus gebouwtje worden we nu een middelgrote school.’’

Door Janneke Dijke - 3-9-2016, 9:33 (Update 3-9-2016, 9:33)

Aan het woord is Robin Hollebeek, projectleider nieuwbouw bij de school. De vakschool...