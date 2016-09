Iran kleurt centrum op De Baanderij

foto hielco Kuipers Initiatiefnemer Timjani in de nieuwe woonwinkel op De Baanderij.

LEIDERDORP - Een woonwinkel, gecombineerd met een zakencentrum en zalen voor exposities en cursussen. En dat allemaal in één gebouw en sterk georiënteerd op Iran.Op het Leiderdorpse bedrijventerrein De Baanderij verrijst momenteel het Iran-Netherlands Trade and Cultural Center, afgekort INTCC, dat wordt aangekondigd als een uniek concept en het eerste in Nederland. ,,Hier gaan we wat doen om het negatieve imago van Iran af te schudden’’, vertelt initiatiefnemer Mazyar Timjani. ,,Maar we houden ons wel helemaal afzijdig van de politiek.’’

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 16:14 (Update 2-9-2016, 16:14)

Timjani is bovenal een internationale zakenman. Hij importeert onder meer goederen uit zijn geboorteland en zocht een nieuwe plek om die te verkopen. Die vond hij in Leiderdorp, in het voormalige en lang leegstaande Woonweide-pand aan de Zijlbaan. Waarom Leiderdorp? Daar kan Timjani kort over zijn. ,,Dichtbij Schiphol, dichtbij Den Haag en sowieso centraal gelegen.’’

De telefoon van de bedenker gaat bijna onophoudelijk. Dit terwijl op de begane grond van het immense bedrijfsgebouw een klein legertje aan klussers met kwast, boor en doekjes druk bezig de laatste hand te leggen aan de inrichting. De kleurrijke meubels, lampen en kleden die al zijn uitgestald, geven een duidelijke impressie. Het gaat om interieurartikelen die door Nederlanders zijn ontworpen, maar geïnspireerd op het nabije oosten en in Iran vervaardigd. Interwonen is de naam die aan dit deel van het INTCC is gegeven.

Zaken doen

Doordat de internationale sancties tegen Iran zijn versoepeld, bedacht Timjani dat zijn nieuwe vestiging méér moest zijn dan een verkoopcentrum met Iran als gemene deler.

Hij gaat ervan uit dat de import en export tussen Nederland en het voormalige Perzië toeneemt. Daarop vooruitlopend, en om het mede in gang te zetten, komt op de eerste verdieping een soort bedrijfsverzamelgebouw. Voor start-ups en kleine firma’s die internationaal zaken willen doen. ,,Wij kunnen met onze ervaring daarbij helpen’’, zegt Timjani. ,,En dan denk ik bijvoorbeeld aan toerisme, want ook dat gaat groeien in Iran.’’

De tweede verdieping van het Leiderdorpse complex herbergt de derde pijler van het INTCC. Daar wordt ruimte gecreëerd en ingericht voor cursussen, filmvoorstellingen, lezingen, workshops en exposities. Uiteraard het liefst met Iran als thema. De komst van kunstenaars, muzieklessen en dansgroepen is wat Timjani er voor ogen heeft.

De Iraanse ambassadeur Dr. Alireza Jahangiri en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders komen vrijdag de 9e het centrum openen. Een dag later is het INTCC open voor publiek.