Voorschoten geeft inspreker de ruimte

VOORSCHOTEN - Voorschotenaren die iets aan te merken hebben op het beleid van de gemeente, krijgen daar voortaan ruim de tijd voor. Elke vergadering van een gemeentelijke commissie begint vanaf deze maand met drie kwartier spreektijd voor burgers.

Door Aad Rietveld - 2-9-2016, 17:17 (Update 2-9-2016, 17:17)

De gemeente Voorschoten wil zijn burgers graag nauwer betrekken bij de politiek. De afgelopen vier jaar gebeurde dat onder meer in een ’raadsspreekuur’. Voorafgaand aan vergaderingen van raadscommissies was er een uurtje waarin Voorschotenaren de raadsleden hun mening konden voorhouden.

De meeste insprekers vonden dat prima, maar niet alle raadsleden waren er tevreden over. Ze moesten voor vergaderingen al om zeven uur in het gemeentehuis zijn en ze mochten bij het raadsspreekuur alleen luisteren en vragen stellen. Eigen standpunten verkondigen en in debat gaan, was er niet bij.

De spreektijd voor burgers wordt daarom nu onderdeel van de commissievergaderingen. Dat heeft een paar voordelen: de raadsleden kunnen met elkaar in discussie over de onderwerpen waar insprekers het over hebben en de wethouder die erover gaat is er dan ook bij en kan dingen uitleggen.

De gemeente kiest voor ’uitgebreid spreekrecht’. In elke commissievergadering wordt er drie kwartier voor ingeruimd. De raadsleden zullen iets zuiniger met hun eigen spreektijd moeten omgaan, als zij willen voorkomen dat vergaderingen pas laat in de avond zijn afgelopen. ’Het is duidelijk dat uitgebreid spreekrecht meer tijd zal kosten dan als mensen maar drie minuten kunnen inspreken’, aldus de ’werkgroep Burger Betrekken’, die de nieuwe vergadermethode bedacht.