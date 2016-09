Pop-up in oude V&D blijft open tot januari

LEIDEN - Het ’pop-up warenhuis’ in de oude V&D aan de Aalmarkt in Leiden blijft in ieder geval tot 2 januari open. Het centrummanagement heeft daarvoor, zo meldt het het in een persbericht, toestemming gekregen van de Canadese Hudson’s Bay Company.

Door Binnert Jan Glastra - 2-9-2016, 17:23 (Update 2-9-2016, 17:23)

Hudson’s Bay wil in Leiden een luxe warenhuis openen, dat qua prijs en stijl tussen V&D en de Bijenkorf in zit. Het Canadese concern doet dat in meerdere oude V&D-gebouwen, wat enige logistieke afstemming vereist. Voorlopig staat het pand aan de Aalmarkt leeg.

De meeste van de pop-upwinkeltjes die van de zomer in het gebouw trokken, vertrekken na de zomer. Er zijn echter voldoende nieuwe gegadigden om de boel draaiende te houden. Op facebookpagina Popupwarenhuisleiden wordt bekendgemaakt wie dat zijn. Ook het pop-up podium blijft open. Volgens het centrummanagement werd het pop-up warenhuis goed bezocht.