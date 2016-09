Werfpop vreest voor voortbestaan

Werfpop is volgens de organisatie uitgegroeid tot een landelijk vermaard festival.

LEIDEN - Als het festivalterrein in de Leidse Hout wordt ingeperkt, dan is het afgelopen met Werfpop. Die onheilspellende opmerking maakt organisator Jeroen van der Lippe. ,,Het is al een enorme puzzel, we zoeken juist méér ruimte. En elders in Leiden vind je die niet.’’

Door Loman Leefmans - 2-9-2016, 21:41 (Update 2-9-2016, 21:41)

Leiden heeft er járen over gedaan om een plan te maken en regels op te stellen voor de Leidse Hout. De vertraging was zelfs zo groot dat de gemeente door de rechter werd veroordeel tot een boete...