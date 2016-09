Bouwplan Herenstraat omstreden

LEIDEN - Het bouwplan voor zeven appartementen op Herenstraat 7 is bij verschillende Leidse raadsfracties slecht gevallen. De behandeling ervan is tot later deze maand uitgesteld en D66-raadslid Fleur Spijker sluit niet uit dat haar fractie, de grootste van Leiden, het als ’stedenbouwkundig ontoelaatbaar’ zal bestempelen.

Door Loman Leefmans - 3-9-2016, 10:44 (Update 3-9-2016, 10:44)

Herenstraat 7 geniet in Leiden een zekere bekendheid omdat op dat adres een seksclub is gevestigd. De eigenaar benadrukt echter dat het bouwplan daar niets mee van doen heeft. Ook buurtbewoners die zich tegen het plan keren, geven toe dat ze geen overlast hebben van de seksinrichting, die dus buiten de discussie staat. Ze vragen zich wel af of de aanwezigheid ervan wenselijk is in een kinderrijke buurt.

Het bouwplan omvat zeven appartementen waarvoor het huidige pand moet worden verbreed, en verhoogt met een etage. Ambtenaren en stadsbestuur hebben het ontwerp groen licht gegeven, maar de directe buren kleuren er rood van. Zij vrezen een verlies aan zonlicht en een waardevermindering van hun huizen, en ze voorzien een lange periode van verzet en planschadeclaims. ,,We zijn niet tegen het opknappen van het huidige pand’’, zo meldt een van hen. ,,Maar dit plan zet ons letterlijk en figuurlijk in de schaduw.’’

Een groepje raadsleden heeft eerder deze week de Herenstraat bezocht en dat heeft hun enthousiasme voor het ontwerp bepaald niet aangewakkerd. De rondleiding heeft een lange lijst met planologische, bouwtechnische en juridische vragen opgeleverd die eerst door de betrokken ambtenaren moeten worden beantwoord voordat het plan alsnog in behandeling komt.