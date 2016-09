Applausmachine voor Leids Nieuweroord kan aan

LEIDEN - De manier waarop buurtbewoners meedoen aan de invulling van Nieuweroord in Leiden, moet als voorbeeld dienen bij toekomstige projecten. ,,De applausmachine kan aan’’, vindt het Leidse VVD-raadslid Juliette Gilissen.

Door Loman Leefmans - 4-9-2016, 7:47 (Update 4-9-2016, 7:47)

Toch waarschuwt haar partijgenoot en bouwwethouder Paul Laudy voor al te veel optimisme. ,,Er is wel heel veel energie in gaat zitten van zowel bewoners als ambtenaren. Veel energie betekent ook veel geld. Dus als we het willen herhalen, moet er ook boter bij de vis komen.’’

Nieuweroord is de naam van...