’Denk erom, er staat een ouwe smeris voor jullie’

Foto Wouter Keuris Jan Haasnoot in zijn sloep op de Kagerplassen: ,,Ik snap niets van dat geklaag over de drukte op het water’’.

Jan Haasnoot en ik zitten nog maar net aan tafel, of zijn telefoon gaat. Een onbekende, die hem vraagt of de Warmonder ’die politieman van de vaarschool’ is. En of er nog een plekje is bij de eerstvolgende cursus.Hoe de man aan de telefoon aan zijn naam komt, wil Haasnoot graag weten. Tja, via-via, ’we zitten aan het water en uw naam valt’, is het antwoord. Haasnoot, ietwat triomfantelijk tegen mij: ’Hoor je dat? Zo gaat het nou heel vaak. Ik hoor regelmatig dat ze via-via hebben gehoord ’dat ze bij die ouwe politieman moeten wezen’. Nee, reclame hoeft hij niet te maken. Zijn klassen zitten tien maanden per jaar toch wel vol. Het aantal botenbezitters in de Leidse regio – met name van sloepen – blijft maar groeien. En voor eigenaren van boten die harder kunnen varen dan twintig kilometer per uur of langer zijn dan vijftien meter is het verplicht om een vaarbewijs te halen. Dan kun je jezelf uren opsluiten met een leerboek of besluiten om met lotgenoten in het klasje van Jan Haasnoot aan te schuiven. In zes avonden stoomt hij de cursisten klaar voor het examen. Halverwege deze maand begint de eerste cursus en dat loopt zo door tot begin juni. Al bijna 25 jaar lang en overduidelijk nog met evenveel enthousiasme als toen hij er in 1992 mee begon.Ook zonder die cursussen zijn de dagen van Haasnoot gevuld. Daar zorgt hij ook wel voor. Zo waren onder zijn leiding vorige week tientallen vrijwilligers in de weer om 120 senioren een vaartocht door Leiden en omgeving aan te bieden. Deze Warmondse Sloepentocht beleefde alweer de tiende editie.