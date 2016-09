Man mishandeld in Vrouwensteeg Leiden

ANP

LEIDEN - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld in de Vrouwensteeg in Leiden.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 14:03 (Update 4-9-2016, 14:03)

Hij zat daar omstreeks 04.00 uur in de buurt van club HIFI te wachten op vrienden toen hij door onbekenden werd mishandeld. Dat meldt de politie op Facebook.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident, mensen die wat hebben gezien wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.