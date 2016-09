Auto knalt tegen gevel bij inparkeren Zoeterwoude

Politie Leiden Zuid / Facebook

ZOETERWOUDE - Een auto is zondagochtend tegen de gevel van een woning geknald bij het inparkeren op het Kosterspad in Zoeterwoude.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 15:04 (Update 4-9-2016, 15:04)

Dat meldt de politie op Facebook. De automobilist drukte in plaats van de rem het gaspedaal in, waardoor de auto met een ruk naar voren schoot. De auto reed over de stoep en belandde in een voortuin van een woning tegen de gevel. In dezelfde beweging name de auto ook nog het achterwiel van een geparkeerde fiets mee.

Niemand raakte gewond. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen.