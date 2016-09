Nostalgie op de dansvloer bij reünie Club 70

Foto Taco van der Eb Leo en Bianca van Hese tijdens de reünie. ,,Mensen komen nu nog naar ons toe en zeggen dat ze ons zagen als de vader en moeder van de club.”

LEIDEN - Oude tijden herleefden afgelopen zaterdagavond tijdens de reünie van Club 70 in Danssalon In Casa. De discotheek die in 1970 zijn deuren opende aan de Stationsweg, werd in 1999 gesloopt na twee branden. Toch is Club 70 nog steeds een begrip voor veel Leidenaren.

Door Anika van de Wijngaard - 4-9-2016, 20:23 (Update 4-9-2016, 20:23)

Het was drie decennia lang voor velen ’the place to be’ in Leiden op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond: Club 70. Op de begane vloer werd gedanst op soul- en funkmuziek en boven draaiden de dj’s Nederlandstalige...