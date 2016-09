Meer ’lelijk’ groente en fruit

Foto Hielco Kuipers AH-groenteman Marcel Borreman vertelt over zijn nieuwe ’mislukte’ paprika’s, in winkelcentrum Stevensbloem.

LEIDEN - Om voedselverspilling tegen te gaan, heeft het hoofdkantoor van supermarktketen Albert Heijn besloten het aantal winkels dat ’buitenbeentjes’ verkoopt, uit te breiden van 300 naar 650, op een totaal aantal winkels van ruim 800. Alle Leidse filialen behoren tot de nieuwe verkooppunten. Over het algemeen krijgen de producten, waaronder peren die meer doen denken aan bananen, een warm welkom in de stad. „Grote volumes voor lage prijzen móeten wel gaan verkopen.”

Door Dominique Wiedeman - 5-9-2016, 17:21 (Update 5-9-2016, 17:21)

Trend

Frank Loos, verantwoordelijk voor groente bij Albert Heijn, is de bedenker. Een aantal jaar geleden raakte hij geïnspireerd door de van oorsprong Franse supermarktketen Intermarché die ’lelijke groenten’ (’légumes moches’) introduceerde. „Dat sloeg aan en bewees voor mij de trend dat mensen steeds minder waarde hechten aan het uiterlijk van verse producten.”

Hij besloot het kunstje halverwege vorig jaar na te doen door doosjes met drie soorten fruit en drie soorten groente te gaan verkopen, in een aantal geselecteerde winkels en de webshop. Maar de doelgroep bleek te klein en de doosjes verdwenen weer. Kort daarna probeerde Loos het opnieuw. Ditmaal niet meer met verschillende soorten groente en fruit door elkaar, maar met afzonderlijke ’hardlopers’, zoals de populaire komkommer. Dat resulteerde in meer succes, met de explosieve uitbreiding van het aantal verkopende filialen nu als hoogtepunt.

Door elkaar

In Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein zijn de ’mislukkelingen’ al een succes. Manager Eef van Craaikamp: „Ze verkopen hier als een trein.” Ook de manager van het AH-filiaal aan de Kopermolen, Rob Arnoldus, is blij met de ’afdankertjes’, vooral vanuit milieuoogpunt. „De uitbreiding van het verspreidingsgebied voor deze producten is weer een stapje vooruit in de strijd tegen het onnodig weggooien van voedsel. ”

Manager Sandra Wierstra van het filiaal aan de Hooigracht is het daarmee eens en maakt zich er niet druk om of de verkoop mogelijk ten koste gaat van de verkoop van het fraaie fruit en groente. „Omzet vind ik ondergeschikt aan het tegengaan van voedselverspilling.”

Wanneer de verkoop van ’buitenbeentjes’ daadwerkelijk enorm zou stijgen, zegt dat volgens haar bovendien iets over de veranderende wens van de consument. „Blijkbaar kopen mensen dan net zo graag paprika’s met een exceptionele vorm als paprika’s met de vorm die we gewend zijn, dus zouden we ze door elkaar kunnen gaan verkopen.”

Het Leidse filiaal trekt veel studenten. Die zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in de ’buitenbeentjes’, die gemiddeld twintig procent goedkoper zijn dan het welgevormde fruit en groente, denkt ze.

Maar elk filiaal heeft volgens haar potentie wat betreft de verkoop van de ’mislukkelingen’. „Het initiatief om deze producten nu groots te gaan afzetten, appelleert aan de vraag van de in het algemeen steeds milieubewustere klant. Die zit overal in het land.”

Teleurgesteld

Maar in Albert Heijn in winkelcentrum Stevensbloem is groenteboer Marcel Borreman tot nu toe wat teleurgesteld. „Ik heb er direct goede ruimte voor gemaakt, maar ze verkopen nog niet zoals ik het graag zou zien. Bij andere producten die ik op die plekken promoot, gaat het beter.”

Klanten moeten er nog aan wennen, denkt hij. Hoop voor de toekomst van de ’buitenbeentjes’ heeft hij dan ook wel. „We verkopen ze in grote volumes en voor lage prijzen, dus ze móeten wel gaan verkopen.”

In tegenstelling tot filialen die onder het hoofdkantoor vallen, kan AH-manager Sjors van Nort van de franchisewinkel aan de Kooilaan zelf beslissen of hij ze gaat verkopen of niet. Vooralsnog twijfelt hij. „Enerzijds zou ik het wel interessant vinden om te ontdekken of de producten hier aan zouden slaan, en vind ik het een maatschappelijk verantwoord initiatief. Anderzijds denk ik dat een gemiddelde korting van twintig procent ten opzichte van mooi groente en fruit niet hoog genoeg is om mensen in deze winkel over de drempel te krijgen, en vrees ik er daarom voor om veel te moeten vernietigen.”

De uitbreiding van het aantal winkels met ’buitenbeentjes’ is een van de acties van Albert Heijn om zich als milieu- en gezondheidsbewuste supermarkt te profileren. Eerder haalde de supermarkt het energiedrankje Monster uit de schappen.