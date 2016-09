Uniek Leids project voor slimme peuters

Foto Hielco Kuipers Jolanda van Mulken (links) en Lisa Bregman: ,,Het is zonde dat we dit niet tien jaar eerder wisten.’’

LEIDEN - Kunnen ook peuters vastlopen in hun ontwikkeling op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als ze onvoldoende uitdaging krijgen? Jazeker, zegt Willeke Rol, hoogbegaafdheidsdeskundige. Ze is adviseur van De Leidse Aanpak, het project van alle onderwijsinstellingen in Leiden waarmee zij slimme kinderen de aandacht willen geven die ze nodig hebben. ,,Deze peuters hebben cognitieve uitdaging nodig om sociaal beter te presteren.’’

Door Janneke Dijke - 6-9-2016, 9:00 (Update 6-9-2016, 9:00)

Personeel in de peuteropvang in Leiden is daar ook van overtuigd. Voor de zomervakantie rondden acht medewerkers van vier verschillende...