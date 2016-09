Opening academisch jaar in Leidse Pieterskerk: vooral studenten aan het woord

LEIDEN - Academisch onderwijs voor vluchtelingen en de gedigitaliseerde samenleving. Deze twee onderwerpen werden maandagmiddag belicht tijdens de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. Bijna 1300 toehoorders waren aanwezig bij start van het nieuwe collegejaar in de Pieterskerk.

Door Anika van de Wijngaard - 5-9-2016, 21:30 (Update 5-9-2016, 21:35)

Geen professoren, bestuurders of politici, maar juist studenten kwamen aan het woord tijdens de opening van het academisch jaar. Na het openingswoord van rector magnificus Carel Stolker, vertelde Lesage Munyemana, student biologie, over zijn ervaring als vluchteling en student, en over...