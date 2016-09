Wassenaarse strandtenthouders: hele jaar open

archieffoto Hielco Kuipers De Wassenaarse strandtenthouders moeten nu elk voorjaar hun paviljoen opbouwen en in het najaar weer afbreken.

WASSENAAR - De Wassenaarse strandtenthouders willen af van de afbraak per 1 november en de opbouw per 1 februari van hun strandtent. ,,We willen het hele jaar blijven staan’’, zegt Sander van der Krogt van paviljoen Sport, ook namens de paviljoens De Golfslag en Bait.

Door Marieta Kroft - 5-9-2016, 21:32 (Update 5-9-2016, 22:05)

Volgens Van der Krogt gaat het hier om een lang gekoesterde wens. ,,In 2011 en 2014 dienden we ook al een verzoek in, maar toen is dat afgewezen. Nu zijn er geluiden dat het misschien toch wordt...