Leiden zoekt oplossing voor hard groeiende karateschool

Archieffoto: Taco van der Eb

LEIDEN - De gemeente gaat meedenken over een oplossing voor de huisvestingsproblemen van Ben & Bouk. Dat heeft burgemeester Henri Lenferink toegezegd tijdens het bezoek dat hij maandagavond bracht aan de hard groeiende karateschool.

Door Robert Toret - 5-9-2016, 21:45 (Update 5-9-2016, 22:03)

„Ik ben oprecht onder de indruk van wat ik hier zie. Dit is een goed bewaard geheim in Leiden. Zo’n vorm van sport kan het jongerenwerk in de wijken echt versterken. De discipline die deze kinderen van hieruit meekrijgen, is iets waar we eigenlijk al tijden naar op...