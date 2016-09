Taalhuis geopend in de bibliotheek Wassenaar en Voorschoten

foto LD Bibliotheek Voorschoten

VOORSCHOTEN/WASSENAAR - Wie beter Nederlands wil spreken, schrijven of lezen, kan aankloppen bij de bibliotheken in Voorschoten of Wassenaar.

Door Marieta Kroft - 6-9-2016, 10:50 (Update 6-9-2016, 10:50)

Wethouder Inge Zweerts de Jong opende maandag het zogeheten Taalhuis in Wassenaar. Haar Voorschotense collega’s Inge Nieuwenhuizen en Bianca Bremer doen dat dinsdagmiddag in de bibliotheek van Voorschoten.

Initiatiefnemer Hanneke de Waal zegt dat iedereen welkom is: autochtoon of allochtoon. ,,Uit landelijk onderzoek bleek dat één op de negen volwassenen het Nederlands onvoldoende beheerst. Wie hierin hulp wil krijgen, is welkom op ons wekelijkse spreekuur. In Wassenaar is dat elke donderdag en in Voorschoten elke vrijdag tussen 10 en 12 uur. We overleggen dan wat het beste is: doorverwijzen naar een opleidingsinstituut of koppelen aan een taalmaatje.’’

De bibliotheek heeft voor beide vestigingen in totaal zestig taalmaatjes. Het zijn vrijwilligers die individueel oefenen met de hulpvrager of helpen in de taalklas die op beide vestigingen twee keer in de week wordt gehouden. De service van het Taalhuis is gratis.